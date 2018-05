Europäer loten mit Iran Wege zum Erhalt von Atomabkommen aus

Brüssel (AFP) - Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran lotet die EU am Dienstag die Möglichkeiten aus, die Vereinbarung zu erhalten. In Brüssel kommt am Abend zunächst Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit seinen Kollegen aus Frankreich und Großbritannien sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zusammen (18.30 Uhr). Im Anschluss sind Gespräche der drei europäischen Minister mit Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif angesetzt (gegen 20.00 Uhr).

Heiko Maas reist zu Gesprächen nach Brüssel © AFP

Teheran hatte den Europäern am Sonntag 60 Tage Zeit gegeben, "Garantien" abzugeben, damit der Iran trotz des US-Ausstiegs an dem Abkommen festhält. Dabei geht es auch um einen Ausgleich für von Washington wiedereingeführte Wirtschaftssanktionen. Die Iran-Frage wird auch eine zentrale Rolle beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwochabend im bulgarischen Sofia spielen.