Mission "Takuba" umfasst zunächst Soldaten aus Frankreich und Estland

Europäische Kampftruppe im Sahel einsatzbereit

Paris (AFP) - Die neue europäische Kampftruppe für die Sahelzone ist einsatzbereit. Nach Angaben der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly sollen die ersten hundert Soldaten aus Frankreich und Estland am Mittwoch ihre Arbeit in dem westafrikanischen Krisengebiet aufnehmen. Die Truppe namens "Takuba" soll Soldaten aus Mali im Kampf gegen Dschihadisten unterstützen.

Soldaten der G5-Sahelstaaten im Hauptquartier Bamako © AFP

Parly sagte der französischen Zeitung "La Croix" in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview, im Oktober werde sich ein zweites Kontingent mit rund 60 tschechischen Soldaten der "Takuba"-Truppe anschließen. Im Januar sollten dann 150 Schweden dazustoßen. Zuletzt habe auch Italien seine Bereitschaft signalisiert.

Wegen der wachsenden Gewalt in der Sahelzone dringt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seit Jahren auf die Unterstützung anderer europäischer Länder. Frankreich hat derzeit 5100 Kampftruppen in der Sahelzone stationiert. Sie unterstützen die Soldaten der sogenannten G5-Sahelstaaten Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad im Kampf gegen extremistische Gruppen. Nach UN-Angaben gab es in dem Krisengebiet im vergangenen Jahr rund 4000 Tote.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zusätzliche deutsche Truppen für die Sahelzone zuletzt ausgeschlossen. Die Bundeswehr ist in Mali im Rahmen von Missionen der UNO und der EU mit maximal 1550 Soldaten im Einsatz.