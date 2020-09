Europäischer Gerichtshof entscheidet über staatliche Beihilfen für Atomkraftwerk

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Dienstag (09.00 Uhr) über eine Klage Österreichs gegen staatliche Beihilfen für den Neubau eines Kernkraftwerks in Großbritannien. Die Europäische Kommission genehmigte die Beihilfen für den Reaktor Hinkley Point C, hinter dem vor allem der französische Konzern EDF steht, im Jahr 2014. Österreich will mit seiner Klage erreichen, dass diese Genehmigung für nichtig erklärt wird. (Az. C-594/18 P)

Justitia © AFP

Im Juli 2018 wies das EU-Gericht die Klage ab. Dagegen legte Österreich Rechtsmittel vor dem EuGH ein. Der zuständige Generalanwalt Gerard Hogan vertrat in seinem Gutachten die Ansicht, dass das Gericht die Klage zu Recht abgewiesen hatte. Die EuGH-Richter sind nicht an die Gutachten der Generalanwälte gebunden, folgen ihnen aber oft.