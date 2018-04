Europäischer Gerichtshof urteilt zu Auslieferung von EU-Bürgern an Drittstaaten

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg urteilt am Dienstag (09.30 Uhr), ob Deutschland Bürger anderer EU-Staaten an Drittländer ausliefern darf. Hintergrund ist der im Grundgesetz verbürgte Auslieferungsschutz für Deutsche. Ein 2013 aufgrund einer Interpol-Fahndung in Deutschland festgenommener und dann in die USA ausgelieferter Italiener meint, dies hätte auch für ihn als EU-Bürger gelten müssen.

Ein richterlicher Rechtsgutachter des EuGH vertrat im November die Auffassung, EU-Recht hindere Deutschland in solchen Fällen nicht an einer Auslieferung. Für sein abschließendes Urteil ist der EuGH daran aber nicht gebunden. (Az: C-191/16)