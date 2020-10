Europäischer Gerichtshof urteilt zu Hartz-IV-Leistungen für EU-Bürger

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg urteilt am Dienstag (09.00 Uhr) zu Hartz-IV-Leistungen für EU-Bürger. Nach deutschem Recht gilt eine umstrittene Ausschlussklausel, wenn sich EU-Bürger nur zum Zweck der Arbeitssuche in Deutschland aufhalten. Der Kläger ist Pole. Er arbeitete früher in Deutschland, seine beiden Töchter gehen hier zur Schule. (Az: C-181/19)

Das vorlegende Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in Essen meint, der Ausschluss des Manns und seiner Töchter von Hartz IV verstoße gegen EU-Recht. Der EuGH entscheidet, ob er dem folgt.