Europarat veröffentlicht Bericht über mutmaßliche Bestechung durch Aserbaidschan

Straßburg (AFP) - Der Europarat veröffentlicht am Sonntag (gegen 18.30 Uhr) die Ergebnisse der Untersuchung über einen mutmaßlichen Bestechungsskandal mit Geldern aus Aserbaidschan. Die Autoren sind der Frage nachgegangen, ob Aserbaidschan Mitglieder der Parlamentarierversammlung des Europarats mit Geld und teuren Geschenken bestochen hat. Nach Informationen von Nichtregierungsorganisationen gelang es der Regierung in Baku auf diese Weise, kritische Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan zu verhindern.

Aserbaidschans Staatschef Alijew 2014 vor der Parlamentarierversammlung © AFP

Mit der Untersuchung hatte die Parlamentarierversammlung im vergangenen Mai drei vom Europarat unabhängige Juristen beauftragt - den Briten Nicolas Bratza und die Schwedin Elisabet Fura, zwei ehemalige Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), sowie den Franzosen Jean-Louis Bruguière, einen der bekanntesten Untersuchungsrichter Frankreichs.