Russische Armee und Rebellen schließen Abkommen

Evakuierungen aus Harasta in Ost-Ghuta sollen Donnerstagmorgen beginnen

Beirut (AFP) - Die Evakuierungen aus der Stadt Harasta in der umkämpften syrischen Region Ost-Ghuta sollen nach Regierungsangaben am Donnerstagmorgen beginnen. Der syrische Minister für Versöhnung, Ali Haidar, nannte am Mittwoch 07.00 Uhr (06.00 Uhr MEZ) als Startzeit.

Angriffe auf Harasta © AFP

Laut Haidar einigten sich russische Einheiten und Kämpfer der Rebellengruppe Ahrar al-Scham auf die Evakuierungen. Die syrische Regierung sei an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt gewesen. Sie solle aber jegliche Kompromisslösung umsetzen. Es ist das erste auf diese Art zustande gekommene Abkommen für Ost-Ghuta seit dem Beginn der Offensive der Regierungstruppen vor rund einem Monat.

Die Vereinbarung sehe vor, dass die "Rebellen die Stadt mit ihren Waffen verlassen" könnten, hatte zuvor ein Sprecher der Gruppierung mitgeteilt. Auch Zivilisten könnten die Stadt in Richtung Nordsyrien verlassen. Harasta im Westen der Enklave wurde bislang von Ahrar al-Scham kontrolliert.