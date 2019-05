28-jährige Newcomerin übertrifft alteingesessene Kommunalpolitiker

Ex-Bahnradolympiasiegerin Vogel holt für CDU meiste Stimmen im Erfurter Stadtrat

Erfurt (AFP) - Die frühere Bahnradolympiasiegerin Kristina Vogel hat bei der Stadtratswahl in Erfurt für die CDU die meisten Stimmen geholt. Mehr als 12.700 Wähler stimmten bei der Kommunalwahl am Sonntag in der thüringischen Landeshauptstadt für die 28-Jährige und damit mehr als für den bisherigen CDU-Fraktionschef Michael Panse.

Kristina Vogel nach ihrem Unfall © AFP

Vogel ist nach einem schweren Trainingsunfall im Sommer 2018 querschnittsgelähmt. Sie war auf einer Betonbahn in Cottbus bei voller Geschwindigkeit mit einem anderen Fahrer zusammengestoßen.

Vogel wurde in Kirgisistan geboren und kam als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. 2007 und 2008 war sie bereits mehrfache Juniorenweltmeisterin, bevor sie wegen eines Verkehrsunfalls eine Zwangspause einlegen musste. Bei den Olympischen Spiele in London 2012 gewann sie Gold im Teamsprint, es folgte eine Erfolgsserie mit weiterem olympischem Gold in Rio 2016 und mehrfachen Weltmeistertiteln.