Comey wirft Trump in Fernsehinterview Lügen und frauenverachtendes Verhalten vor

Ex-FBI-Chef hält Trump für "moralisch ungeeignet" für Präsidentenamt

Washington (AFP) - Ex-FBI-Chef James Comey ist in einem Fernsehinterview hart mit US-Präsident Donald Trump ins Gericht gegangen. Er halte Trump für "moralisch ungeeignet", das Präsidentenamt auszuüben, sagte der frühere Chef der US-Bundespolizei in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview im US-Sender ABC. Er "lügt ständig" und behandle Frauen wie "ein Stück Fleisch". Es sei zudem "möglich", dass der Präsident die Justiz behindert habe.

Comey und Trump mögen sich nicht © AFP

"Ich glaube nicht an diese Geschichten, wonach er mental inkompetent oder in einer frühen Phase der Demenz ist", sagte Comey im ersten TV-Interview seit seiner Entlassung im Mai 2017. "Ich denke nicht, dass er aus medizinischer Sicht ungeeignet ist. Ich denke, dass er moralisch ungeeignet ist, Präsident zu sein."

"Unser Präsident muss Respekt verkörpern und für die Werte stehen, die unser Land ausmachen. Das Wichtigste ist die Wahrheit", sagte Comey weiter. "Dieser Präsident ist nicht in der Lage, das zu tun."

Trump "spricht über Frauen und behandelt Frauen, als wären sie ein Stück Fleisch", sagte der Ex-FBI-Chef. Außerdem lüge der Präsident ständig "über große und kleine Dinge". Desweiteren bezeichnete Comey es als "möglich", dass Trump die Justiz behindert habe, als er ihn geben habe, Ermittlungen gegen seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallenzulassen.

Comey war im Mai 2017 völlig überraschend als FBI-Chef von Trump entlassen worden. Trump begründete dies unter anderem mit den FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre, also zu den mutmaßlichen Einmischungen Russland zugunsten Trumps im Wahlkampf und möglichen illegalen Verbindungen von Trump-Mitarbeitern nach Moskau.

Derzeit sorgt Comey mit seinem Buch "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (deutscher Titel: "Größer als das Amt: Auf der Suche nach Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an") für Schlagzeilen. Darin schildert er den Präsidenten als Mann ohne moralischen Kompass, als notorischen Lügner, der das Land im Stil eines Mafiabosses führt. Das Buch erscheint am Dienstag, Auszüge wurden aber bereits bekannt.

Trump hat im Kurzbotschaftendienst Twitter mit einer ganzen Serie von Beschimpfungen Comeys auf die Vorwürfe regiert. Der Präsident warf dem früheren Chef der Bundespolizei FBI "viele Lügen" vor und bezeichnete ihn als "Schleimbeutel".