Ex-Karadzic-Vertrauter und Kriegsverbrecher Krajisnik stirbt nach Corona-Infektion

Sarajevo (AFP) - Der wegen Kriegsverbrechen verurteilte ehemalige bosnische Serbenpolitiker Momcilo Krajisnik ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 75-Jährige starb in einem Krankenhaus in Banja Luka im Norden von Bosnien, wie staatliche Medien am Dienstag berichteten. Krajisnik wurde Ende August in die Klinik gebracht, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte.

Krajisnik wurde 2013 begeistert in Pale empfangen © AFP

Der Vertraute des früheren bosnischen Serbenführers Radovan Karadzic war im Jahr 2000 inhaftiert worden. Das UN-Tribunal für Ex-Jugoslawien in Den Haag verurteilte ihn 2006 wegen der Vertreibung nicht-serbischer Zivilisten und Verbrechen gehen die Menschlichkeit zu einer 27-jährigen Haftstrafe.

2009 verkürzte das Gericht die Strafe allerdings um sieben Jahre, da es keine ausreichenden Beweise für die Anklagepunkte Mord und Völkermord sah. Nach Verbüßen von zwei Dritteln seiner 20-jährigen Haftstrafe in Großbritannien kam Krajisnik 2013 frei.

Bei seiner Rückkehr in die einstige bosnisch-serbische Kriegshochburg Pale nahe Sarajevo wurde er von tausenden Anhängern wie ein Held empfangen. Krajisnik rief damals seine Landsleute auf, sich mit ihren einstigen muslimischen und kroatischen Gegnern im Bosnien-Krieg (1992-95) zu versöhnen. Im Bosnien-Krieg wurden etwa 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.