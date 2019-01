Republikanischer Senator vermisst vor allem "charakterliche Qualitäten"

Ex-Präsidentschaftskandidat Romney kritisiert US-Präsident Trump scharf

Washington (AFP) - Kurz vor der Übernahme seines Senatssitzes hat der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. In einem Beitrag für die "Washington Post" warf er Trump vor, dem Amt des US-Präsidenten nicht gerecht zu werden. Angesichts einer gespaltenen, aufgebrachten und wütenden Nation seien "charakterliche Qualitäten" für den Posten unverzichtbar, schrieb Romney. Ausgerechnet in diesem Punkt aber trete das "Defizit des Amtsinhabers am krassesten zutage".

Mitt Romney (r.) hat Trump schon öfter kritisiert

Trumps Handlungen hätten "Entsetzen rund um die Welt" ausgelöst und traditionelle Verbündete in Europa von den USA entfremdet, schrieb Romney weiter. Sein Verhalten in den bisher zwei Jahren seiner Präsidentschaft und vor allem im vergangenen Monat zeige, "dass der Präsident seinem Amt nicht gerecht wird". Im Dezember sei es mit Trumps Präsidentschaft "steil" bergab gegangen.

Trump hatte im Dezember allgemein Kopfschütteln bis Entsetzen ausgelöst, als er überraschend den Abzug der US-Truppen aus Syrien ankündigte. Sein Verteidigungsminister James Mattis reichte aus Protest dagegen seinen Rücktritt ein.

Mitt Romney hatte bei der Kongresswahl im November einen Senatssitz gewonnen. Am Donnerstag tritt der neu gewählte Kongress erstmals zusammen. Romneys klare öffentliche Stellungnahme gegen Trump weckte die Vermutung, er könnte die Rolle des scheidenden Senators Jeff Flake übernehmen, der sich als Trump-Kritiker profiliert hatte.

Trump reagierte im Kurzmitteilungsdienst Twitter, es stelle sich die Frage, ob Romney "ein Flake" sei: "Ich hoffe nicht". Romney solle sich lieber auf Themen wie die Grenzsicherheit konzentrieren. "Ich habe groß gewonnen und er nicht", erinnerte Trump an Romneys Niederlage gegen Barack Obama bei der Präsidentschaftswahl 2012.

Romney kündigte in seinem Meinungsbeitrag an, er werde mit Trump umgehen wie mit mit jedem anderen Präsidenten. "Ich habe nicht vor, jeden Tweet oder Fehler zu kommentieren", schrieb der künftige Senator. "Aber ich werde gegen wichtige Äußerungen oder Handlungen Stellung beziehen, die spaltend, rassistisch, sexistisch, einwandererfeindlich oder unehrlich sind oder demokratische Institutionen beschädigen".

In US-Medien wurde nach Romneys Abrechnung darüber spekuliert, dass dieser bei der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Trump antreten könnte. Im Wahlkampf 2016 hatte der frühere Investmentbanker und Ex-Gouverneur des Bundesstaats Massachusetts Trump als "Hochstapler" und "Betrüger" kritisiert. Trump beschimpfte Romney als einen der "dümmsten und schlimmsten" Präsidentschaftskandidaten, die die Republikaner je gehabt hätten.

Nach Trumps Wahlsieg hatte Romney seine Kritik zunächst deutlich zurückgefahren. Zwischenzeitlich wurde er sogar als möglicher Außenminister gehandelt. Später unterstützte Romney die Steuerreform des Präsidenten und erklärte, Trump habe in seinem ersten Jahr im Amt seine "Erwartungen übertroffen".

Romney erinnerte in seinem Zeitungsbeitrag daran, dass er Trumps Präsidentschaftskandidatur nicht unterstützt habe. Er habe aber gehofft, dass Trump als Präsident auf Beschimpfungen verzichten würde - diese Hoffnung habe sich trotz einiger zunächst ermutigender Personalentscheidungen nicht erfüllt, schrieb Romney mit Blick auf Ex-Stabschef John Kelly und den zurückgetretenen Verteidigungsminister Mattis, die im Weißen Haus als Stabilitätsanker galten.