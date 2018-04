Berufungsprozess in Den Haag beendet - Urteil "zu gegebener Zeit"

Ex-Serbenführer Karadzic rechtfertigt Mord an Muslimen als Selbstverteidigung

Den Haag (AFP) - Der verurteilte Kriegsverbrecher und ehemalige bosnische Serbenführer Radovan Karadzic hat am zweiten und letzten Tag seines Berufungsprozesses den Massenmord an Muslimen im Bosnienkrieg als Selbstverteidigung gerechtfertigt. Es seien die Muslime gewesen, welche die bosnischen Serben angegriffen hätten, erklärte Karadzic am Dienstag vor dem UN-Tribunal in Den Haag. Die Serben hätten sich verteidigen müssen und seien eigentlich "für Frieden" gewesen.

Der ehemalige Serbenführer in Bosnien, Radovan Karadzic © AFP

Karadzic war im März 2016 zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das UN-Tribunal befand ihn wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995 schuldig. Karadzic trägt nach dem Urteil unter anderem persönlich Verantwortung für das Massaker im bosnischen Srebrenica. Dort wurden im Juli 1995 fast 8000 muslimische Jungen und Männer umgebracht.

Keine der Anschuldigungen sei wahr, sagte der ehemalige Serbenführer den Richtern. "Wir hatten nie etwas gegen Muslime, wir sahen sie als Serben mit muslimischer Religion." Anklägerin Katrina Gustafson bekräftigte hingegen, Karadzic habe "Nicht-Serben mit Auslöschung und Vernichtung gedroht".

Der vorsitzende Richter Theodor Meron beendete die Anhörung mit der Ankündigung, er und die übrigen vier Richter würden ihr Urteil "zu gegebener Zeit" verkünden. Mit einer Entscheidung wird erst in einigen Monaten gerechnet.