Senkung von Wahlalter sollte aber durch weitere Maßnahmen flankiert werden

Experten sehen für Wahlrecht ab 16 großes Potenzial

Berlin (AFP) - Experten sehen für ein generelles Wahlrecht ab 16 Jahren ein großes Potenzial. "Wir finden wenig, was gegen eine Absenkung des Wahlalters spricht", erklärte Projektleiter Arndt Leininger von der Freien Universität Berlin am Donnerstag zu der von der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung finanzierten Studie. Allerdings sollte eine Absenkung des Wahlalters demnach durch weitere Maßnahmen begleitet werden, um sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken.

Protest der Jugendbewegung Fridays for Future © AFP

Bisher gilt in Deutschland für Bundestagswahlen und die meisten Wahlen auf Landesebene die Altersgrenze von 18 Jahren. In Bremen, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein dürfen allerdings bei Landtagswahlen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen, in mehreren weiteren Bundesländern gilt dies für Kommunalwahlen. Politiker aus Grünen, Linkspartei und SPD fordern schon lange ein generelles Wahlrecht für Jugendliche ab 16. Widerstand dagegen kommt vor allem aus der Union.

Für ihre Studie verglichen die Wissenschaftler nun die Landtagswahlen 2019 in Brandenburg und Sachsen, also zwei Ländern mit unterschiedlichem Wahlalter. In der Auswertung traten sie Einwänden entgegen, Jugendlichen fehle es an der notwendigen Reife für den Urnengang. "Wir finden schon bei 15-Jährigen ein recht ausgeprägtes Interesse an und Wissen über Politik - und das unabhängig vom gültigen Wahlrecht in beiden untersuchten Bundesländern", erklärte der FU-Wissenschaftler Thorsten Faas.

Allerdings wiesen die Experten auf Unterschiede zwischen den Jugendlichen hin. Diese hingen etwa damit zusammen, ob diese mit 16 oder 17 noch zur Schule gingen oder in Elternhäusern lebten, wo viel über Politik gesprochen werde. Beides begünstige politisches Interesse der Jugendlichen. "Um zu bewirken, dass möglichst viele junge Menschen wählen gehen, sollten daher gezielte flankierende Maßnahmen zu einem herabgesetzten Wahlalter ergriffen werden", empfehlen die Wissenschaftler.

Ein Indikator für das Wahlinteresse sei die Nutzung des Wahlomats, heißt es weiter. Hier sei bei jungen Menschen in Brandenburg ab 16 ein sprunghafter Anstieg des Interesses festzustellen gewesen, in Sachsen dagegen ab 18 Jahren, also jeweils bei den potenziellen Erstwählern. Generell steige die Wahrscheinlichkeit der Wahlteilnahme an, wenn junge Menschen sich regelmäßig in den Medien über Politik und Wahlen informierten. Bei älteren Wählerinnen und Wählern sei dies nicht so ausgeprägt.

Einen Vorstoß für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre hatte es unter anderem im Mai von Grünen-Chef Robert Habeck gegeben. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) warben wiederholt für ein Wahlrecht ab 16.

"Bewegungen wie Fridays for Future haben der Welt gezeigt, dass die junge Generation sehr wohl daran interessiert ist, die Politik mit zu gestalten", erklärte Linken-Parteichefin Katja Kipping am Donnerstag mit Blick auf aktuelle Äußerungen zu dem Thema von Giffey und Habeck. "Es ist höchste Zeit, Jugendliche ab 16 mitentscheiden zu lassen", hob Kipping hervor.

Die Haltung der FDP ist in der Frage des Wahlrechts uneinheitlich. Die AfD lehnt eine Absenkung des Wahlalters ab.