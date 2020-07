Verfassungsschutz beobachtet Auswirkungen der Pandemie auf Extremisten

Extremisten im Home Office: Dschihadistenmiliz IS rät zu Hygieneabstand

Berlin (AFP) - Die radikale Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Aktivisten wegen der Corona-Pandemie zu gesundheitsbewusstem Verhalten angewiesen. Über entsprechende Geheimdiensterkenntnisse berichtete Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Donnerstag in Berlin. Die IS-Führung habe die Empfehlung ausgesprochen, "von Reisen möglichst abzusehen aufgrund des Eigenschutzes", sagte Haldenwang. Den Aktivisten sei signalisiert worden: "Haltet Euch mal ein bisschen fern und beachtet die Hygienevorschriften."

Verfassungsschutzpräsident Haldenwang © AFP

Die partielle Stilllegung des öffentlichen Lebens habe vor den Aktivitäten extremistischer Gruppen nicht Halt gemacht, sagte Haldenwang weiter. "Da gab es zunächst eine Phase, wo auch bei unserer extremistisch-terroristischen Kundschaft so eine Art Lockdown stattfand."

Die Verfassungsschützer hätten dabei auch bei Extremisten eine Art Home-Office-Effekt festgestellt: "Man hat sich in die Privatsphäre zurückgezogen. Die Zeit zu Hause wurde genutzt für intensive Kommunikation und Austausch im Internet."

Inzwischen sei aber eine Normalisierung eingetreten: "All das spielt mittlerweile keine Rolle mehr", sagte Haldenwang. "Die Aktivitäten sind auf dem Stand wie vor Corona."