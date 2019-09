Wiederwahl mit mehr als 95 Prozent der Stimmen

FDP-Abgeordnete bestätigen Lindner als Fraktionschef

Berlin (AFP) - Die Abgeordneten der FDP haben Christian Linder als Chef der Bundestagsfraktion bestätigt. Bei der Abstimmung am Dienstag habe Lindner 95,7 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, teilte die Fraktion mit. Bei seiner ersten Wahl zum Fraktionschef 2017 war Lindner noch einstimmig gewählt worden. Damals war die FDP nach vierjähriger Pause in den Bundestag zurückgekehrt. Bei der Bundestagswahl hatte sie 10,7 Prozent der Stimmen erhalten, damit stellt sie 80 Abgeordnete.

Da lang: FDP-Chef Lindner im Bundestag © AFP

In Umfragen schwächelt die FDP derzeit, die jüngsten Erhebungen sehen sie zwischen sechs und acht Prozent. Bei den beiden Landtagswahlen Anfang des Monats in Sachsen und Brandenburg waren die Liberalen jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Lindner, der neben dem Fraktionsvorsitz auch den Parteivorsitz innehat, räumte unlängst Schwächen im Auftritt seiner Partei ein. Die FDP sollte das "Marschtempo erhöhen", sagte er dem "Handelsblatt". Er habe den Eindruck, dass "die Positionen der FDP von vielen geteilt werden - aber wir müssen öfter wahrnehmbar werden und die Unterschiede zum Allerlei von CDU/CSU, SPD und Grünen stärker herausarbeiten".