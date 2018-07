Lindner: Es kommt auch darauf an, wie etwas gesagt wird

FDP-Chef wirft Söder politische "Gossensprache" vor

Augsburg (AFP) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) eine Mitschuld an der Verrohung der politischen Debatte in Deutschland vorgeworfen. "Worte wie Asyltourismus stammen aus dem Repertoire der politischen Gossensprache", sagte Lindner bei einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen", wie die Zeitung berichtete. Beim Inhaber eines höchsten Staatsamtes komme es nicht nur darauf an, was er sagt, sondern auch wie er etwas sagt.

Christian Lindner © AFP

"Wenn da der Stil nicht stimmt, färbt das ab auf die politische Kultur insgesamt", sagte Lindner. "Und ich möchte nicht, dass unsere Demokratie so verroht und verprollt wie die amerikanische unter Donald Trump", fügte er mit Blick auf den US-Präsidenten hinzu. In der Debatte um die Asylpolitik hatte sich Söder mehrfach mit Äußerungen zu Wort gemeldet, für die er in die Kritik geriet.