FDP-Fraktion trifft sich zu Klausurtagung in Berlin

Berlin (AFP) - Zum Abschluss der Sommerpause trifft sich die FDP-Bundestagsfraktion am Mittwoch zu einer zweitägigen Klausurtagung in Berlin (15.00 Uhr). Diskutieren wollen die Abgeordneten unter anderem über die Belebung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie, über die Digitalisierung des Gesundheitswesens und über intelligente Corona-Teststrategien. Zum Auftakt der Sitzung werden aber auch Debatten zum Zustand der Partei erwartet.

FDP-Chef Christian Lindner © AFP

Die Fraktionsklausur findet vor dem Hintergrund schwacher Umfragewerte statt. Für Unruhe sorgte zuletzt die vorzeitige Ablösung von Generalsekretärin Linda Teuteberg durch Partei- und Fraktionschef Christian Lindner. Die Klausurtagung im Reichstagsgebäude endet am Donnerstagabend.