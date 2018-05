Arbeitskreis Steuerschätzung berät seit Montag über Frühjahrsprognose

FDP: "Gigantische" Steuermehreinnahmen müssen zu Steuerentlastungen führen

Mainz (AFP) - Die FDP fordert angesichts der für die nächsten Jahre erwarteten Steuermehreinnahmen eine "spürbare Entlastung" der Bürger. "Während die Einnahmen des Staates ein gigantisches Ausmaß annehmen, werden die Menschen mit steigender Steuerquote immer stärker belastet", kritisierte am Montag FDP-Fraktionsvize Christian Dürr. In Mainz berät derzeit der Arbeitskreis Steuerschätzung, am Mittwoch will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die neuen Schätzergebnisse bekanntgeben.

Arbeitskreis Steuerschätzung berät über Frühjahrsprognose © AFP

Dürr bezog sich auf einen "Handelsblatt"-Bericht, wonach der deutsche Staat auch in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen planen kann. Insgesamt würden die Steuerschätzer ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber der Schätzung vom November 2017 um rund 60 Milliarden Euro anheben, schrieb die Zeitung am Wochenende. Diese Zahl zeichne sich aus den verschiedenen Schätzvorlagen für die Sitzung am Mittwoch ab. Grund für den Anstieg ist demnach die weiterhin gute Wirtschaftslage.

Dem Arbeitskreis gehören neben Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen noch weitere Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an. Der Arbeitskreis schätzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die künftigen Steuereinnahmen. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung.

Der FDP-Politiker Dürr kritisierte die Steuerpolitik der großen Koalition als "falsch und ungerecht". CDU, CSU und SPD müssten "den Bürgern endlich wieder mehr vom erarbeiteten Geld lassen", forderte der Fraktionsvize. Er bekräftigte die steuerpolitischen Forderung seiner Partei. Der Solidaritätszuschlag müsse für alle restlos entfallen, der Abbau der kalten Progression müsse endlich angegangen werden und der Spitzensteuersatz später greifen, damit nicht schon mittlere Einkommen von ihm betroffen sind.