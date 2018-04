Bericht: Rentenpläne der Regierung kosten Milliarden

FDP wirft Bundesregierung "Spendierhosenpolitik" bei der Rente vor

Berlin (AFP) - Der FDP-Fraktionsvizechef Michael Theurer hat der Bundesregierung eine "Spendierhosenpolitik" bei der Rente vorgeworfen. "Die Bundesregierung hat den Generationenvertrag offenbar völlig aufgegeben, denn die Rente ist alles andere als enkelfit", sagte Theurer am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn die Wahlgeschenke von Union und SPD nun aus Steuergeldern finanziert werden sollen, klafft hier eine gewaltige Gerechtigkeitslücke zu Lasten der jüngeren Generation."

Theurer reagierte damit auf einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", wonach Rentenforscher davon ausgehen, dass von der nächsten Legislaturperiode an jährlich viele Milliarden Euro zusätzlich an Steuermitteln an die Rentenkasse überwiesen werden müssen, wenn die große Koalition ihre wichtigsten Versprechen erfüllen will. Dies gehe aus Berechnungen für das Bundeswirtschaftsministerium hervor.

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD auf eine sogenannte "doppelte Haltelinie" festgelegt. Danach darf das Rentenniveau, also die Nettostandardrente, nicht unter 48 Prozent sinken. Gleichzeitig darf der Rentenbeitragssatz, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber hälftig zahlen, nicht über 20 Prozent steigen. Da in den kommenden Jahren aber die Zahl der Beitragszahler sinkt und die der Rentner stark steigt, soll eine mögliche Finanzierungslücke "bei Bedarf durch Steuermittel sichergestellt" werden.

Diesen Bedarf hat das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München durchgerechnet. Danach kommt das Rentensystem zwar derzeit noch mit dem Geld aus. Aber schon von 2023 an würde die Haltelinie für das Rentenniveau, die die Koalition von derzeit 43 auf 48 Prozent anheben will, unterschritten. Zwei Jahre später würde dann der Beitragssatz von 20 Prozent überschritten. Damit würde Geld fehlen: 2025 wären das elf Milliarden Euro im Jahr, 2030 bereits 45 Milliarden Euro, 2035 80 Milliarden Euro und 2048 mehr als 125 Milliarden Euro im Jahr, berichtete die "Süddeutsche Zeitung."

"Statt Spendierhosenpolitik müsste die Koalition endlich die notwendigen grundlegenden Reformen des Rentensystems angehen", forderte Theurer. Das seien ein flexibler Renteneintritt mit versicherungsmathematisch korrekten Zu- und Abschlägen, Aufhebung aller Zuverdienstgrenzen und ein Freibetrag für Einkommen aus privater und betrieblicher Altersvorsorge bei der Grundsicherung im Alter.