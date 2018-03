Durchsuchung der Büros von Cambridge Analytica in London

Facebook kämpft nach Datenskandal gegen Imageverlust und Aktieneinbruch

London (AFP) - Der Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica setzt dem Internetkonzern Facebook weiter schwer zu. In der Nacht zu Samstag durchsuchten Mitarbeiter der britischen Datenschutzbehörde ICO auf der Suche nach Beweismitteln die Londoner Büros des Analyseunternehmens. Nach großen Kapitaleinbußen und einem beträchtlichen Imageverlust kündigte zudem ein erster prominenter Nutzer seinen Abschied aus dem Online-Netzwerk an.

Ermittler durchsuchen Büros von Cambridge Analytica © AFP

Bis 4.00 Uhr nachts durchforsteten die IOC-Ermittler die Räume von Cambridge Analytica im Zentrum Londons, wie ein Sprecher der Behörde mitteilte. "Wir werden jetzt die Beweise betrachten und bewerten, bevor wir über weitere Schritte entscheiden", sagte er. Am Freitagabend hatte ein Richter am Londoner High Court einen Durchsuchungsbeschluss ausgestellt.

"Dies ist nur ein Teil einer größeren Untersuchung über die Nutzung persönlicher Daten und Analysen für politische Zwecke", fügte die Behörde in einer Mitteilung hinzu.

Die Leiterin der Datenschutzbehörde, Elizabeth Denham, hatte den Durchsuchungsbeschluss beantragt, um an die Daten auf den Servern der Analysefirma zu gelangen. Nach eigenen Angaben hatte die ICO Cambridge Analytica bereits am 7. März aufgefordert, Zugang zu den Daten zu gewähren. Die Firma habe jedoch nicht "in der festgesetzten Frist" geantwortet, weshalb die Behörde den Durchsuchungsbeschluss beantragt habe.

Cambridge Analytica steht im Zentrum des Skandals um den mutmaßlichen Datenmissbrauch bei Facebook. Das Analyseunternehmen, das auch Büros in Washington und New York hat, soll die Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern illegal für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgewertet und eingesetzt haben.

Zuckerbergs Entschuldigung vom Mittwoch änderte nichts daran, dass Facebook bis Ende der Woche 14 Prozent seines Marktwertes, mehr als 50 Milliarden Dollar (40,5 Milliarden Euro), einbüßte. Facebook-Nutzer machten ihrer Wut unter dem Schlagwort #deleteFacebook Luft. US-Technikvisionär Elon Musk kündigte im Kurzbotschaftendienst Twitter an, er werde die Facebook-Profile seiner Unternehmen Tesla und SpaceX stilllegen.

Inwiefern der Skandal Facebook wirklich schaden wird, ist unklar. Für viele Menschen ist der Dienst mehr als nur eine Plattform für den Austausch mit Freunden und eng mit ihrer alltäglichen Internetnutzung verwoben. Experten bezweifeln zudem, ob viele der fünf Millionen Werbekunden abspringen werden. Anzeigenkunden bräuchten Facebook sehr viel mehr als Facebook die Anzeigenkunden, sagte Marketing-Experte Scott Galloway von der New York University.

Eine vom "Focus" in Auftrag gegebene Emnid-Umfrage ergab allerdings, dass 49 Prozent der deutschen Nutzer sozialer Medien schon einmal erwogen hätten, sich aus Datenschutzgründen von Facebook, Twitter und anderen Portalen wieder abzumelden, wie das Magazin in seiner jüngsten Ausgabe berichtete. Die Umfrage fand kurz nach dem Aufkommen des Datenskandals statt.

Die Affäre könnte nach Expertenmeinung auf andere Internetkonzerne übergreifen, die mit Nutzerdaten ihr Geld verdienen. Die Vertrauenskrise sei "das gemeinsame Problem der Technologieindustrie", sagte Analyst Rob Enderle.

Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, forderte Facebook unterdessen zu mehr Datenschutz auf. Die Schutzsysteme des Netzwerks seien zwar grundsätzlich gut, sagte Schönbohm der "Rheinischen Post" vom Samstag. "Aber das Beispiel zeigt, dass der Schutz in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen noch höherer Qualität bedarf." Der Fall gehöre aufgeklärt und transparent gemacht, sagte Schönbohm.