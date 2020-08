Auch Youtube-Konto des Franzosen blockiert

Facebook und Instagram sperren Komiker Dieudonné wegen Antisemitismus

Paris (AFP) - Die Onlinedienste Facebook und Instagram haben die Nutzerkonten des umstrittenen französischen Komikers Dieudonné M'Bala M'Bala dauerhaft gesperrt. Dieudonné habe "die Opfer der Shoah verspottet" und sich in "entmenschlichender" Weise über Juden geäußert, teilte der US-Internetkonzern am Montag mit. "Personen oder Organisationen, die andere aufgrund dessen, was sie sind angreifen, haben keinen Platz auf Facebook oder Instagram."

Ende Juni hatte das Unternehmen Google bereits Dieudonnés Youtube-Kanal wegen "wiederholter Verstöße gegen die Richtlinien" gesperrt. Der Komiker hatte auf Facebook und Instagram fast 1,3 Millionen Anhänger und rund 400.000 auf Youtube.

Die Liga gegen Rassismus und Antisemitismus (Licra) begrüßte den Schritt. Dieudonné habe mit seinen Äußerungen "bei Jugendlichen erheblichen und irreparablen Schaden angerichtet". Der Komiker sorgt seit Jahren mit antisemitischen und rassistischen Sprüchen für Kontroversen. Er wurde deshalb wiederholt auch gerichtlich verurteilt.