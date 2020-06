Zuckerberg: Ziel sind vier Millionen zusätzliche Anmeldungen

Facebook will mit Informationskampagne Registrierung von US-Wählern unterstützen

San Francisco (AFP) - Das Online-Netzwerk Facebook will mit einer Informationskampagne dazu beitragen, dass sich vor der US-Präsidentschaftswahl zusätzlich vier Millionen Wähler registrieren. Konzernchef Mark Zuckerberg schrieb am Mittwoch in einem Beitrag für die Zeitung "USA Today", Facebook werde auf seiner Plattform "zuverlässige Informationen" zu der Wahl anbieten. Dabei werde erklärt, wie und wann gewählt werde, wie Wähler sich registrieren lassen können und wie Bürger per Briefwahl abstimmen können.

Facebook bietete Informationen zu US-Wahlen an © AFP

Zuckerberg sprach von der "größten Wahlinformationskampagne in der US-Geschichte". Er erwarte, dass bis zu den Wahlen am 3. November 160 Millionen Menschen in den USA die Informationen zu dem Urnengang sehen würden.

Die Wählerregistrierung spielt eine wichtige Rolle bei US-Wahlen. Gerade Angehörige von Minderheiten wie Afroamerikaner haben oft Schwierigkeiten, sich auf Wahllisten eintragen zu lassen. Bürgerrechtsaktivisten werfen den Republikanern von Präsident Donald Trump immer wieder vor, Minderheiten die Stimmabgabe erschweren zu wollen, weil diese tendenziell die Demokraten wählen. Die Republikaner weisen das zurück.

Auch Briefwahlen dürfte in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Krise eine besondere Bedeutung zukommen. Trump hat Briefwahlen wiederholt ohne Belege als besonders betrugsanfällig kritisiert und stemmt sich gegen eine Ausweitung der Stimmabgabe per Post.

Facebook bestätigte derweil, dass während der US-Wahlperiode Werbung von staatlich kontrollierten ausländischen Medien blockiert werden soll. Zuckerberg räumte bei "USA Today" ein, das Netzwerk sei bei der letzten Präsidentschaftswahl 2016 zu "langsam" bei der Identifizierung von ausländischer Wahleinmischung auf der Plattform gewesen.

Zuckerberg kündigte zugleich an, Facebook-Nutzer könnten vor der US-Wahl politische Werbung auf ihren Seiten blockieren. Dies richte sich an alle, die mit Blick auf die Wahl bereits eine Entscheidung getroffen hätten.