Zahlreiche Aktionen für das Wochenende erwartet

Familien nehmen an Protesten in Hongkong teil

Hongkong (AFP) - Mit Ballons und Kinderwagen bewaffnet haben in Hongkong hunderte Familien ihrer Unterstützung für die Demokratie-Aktivisten Ausdruck verliehen. Bei dem farbenfrohen und friedlichen Protest am Samstag wurden unter anderem Flugblätter mit ABC-Lerntafeln verteilt: Darauf stand etwa "D" für Demonstration oder "P" für Protest. Die Kundgebung unter dem Motto "Die Zukunft unserer Kinder beschützen" war im Gegensatz zu vielen anderen Protestveranstaltungen von den Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone genehmigt worden.

Demonstranten mit "Protest-ABC" in Hongkong © AFP

Faye Lai nahm mit ihrer dreijährigen Nichte an der Demonstration teil. "Wir müssen Kindern über die aktuelle Situation in Hongkong erzählen und ihnen beibringen, welche die richtige Art von Gesellschaft ist", sagte sie. "Wir kämpfen für die Rechte, die Kinder haben sollten."

Die seit mehr als zwei Monate andauernden Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolonie waren ursprünglich durch ein - später auf Eis gelegtes - Auslieferungsgesetz ausgelöst worden, das die Überstellung von Verdächtigen an Festland-China erlaubt hätte. Die Demonstrationen weiteten sich danach zu einer Bewegung gegen den wachsenden Einfluss Pekings in Hongkong und für mehr Demokratie aus.

Die Demokratie-Aktivisten haben für das Wochenende zahlreiche Aktionen geplant, wie etwa einen dreitägigen Sitzstreik am Flughafen von Hongkong, der am Freitag begann und an dem bis Samstag bereits tausende Menschen teilnahmen. Am Samstag fand auch eine "Silberhaar"-Kundgebung statt, während derer ältere Bewohner Hongkongs Briefe zum Polizeihauptquartier und dem Regierungssitz brachten.

Für Samstag und Sonntag werden auch wieder mehrere nicht genehmigte Märsche in der Millionenmetropole erwartet, im Zuge derer es zu neuen gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten kommen könnte.