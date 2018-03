Fankreichs Sozialisten bestimmen neuen Parteichef

Paris (AFP) - Die Mitglieder der durch Wahlschlappen geschwächten französischen Sozialisten bestimmen am Donnerstag einen neuen Parteichef. Einziger Kandidat ist der 49-jährige Parlamentsabgeordnete Olivier Faure. Der Vertraute des früheren französischen Präsidenten François Hollande war vor zwei Wochen mit rund 50 Prozent der Stimmen als Sieger aus der ersten Wahlrunde der Parteibasis hervorgegangen. Der zweitplatzierte frühere Umweltminister Stéphane Le Foll hatte daraufhin seine Kandidatur zurückgezogen.

Hollande-Vertrauter Olivier Faure © AFP

Faure steht der Fraktion "Neue Linke" in der Nationalversammlung vor, in der vor allem PS-Abgeordnete vertreten sind. Er will die verschiedenen Flügel der Sozialistischen Partei (PS) versöhnen. Faure war von 2000 bis 2007 stellvertretender Büroleiter des damaligen Sozialisten-Chefs Hollande.