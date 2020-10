Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Potsdam

Berlin (AFP) - In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam findet heute (12.00 Uhr) der zentrale Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Auf der Veranstaltung in der Metropolis Halle wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hauptrede halten. Teilnehmer sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane, des Bundeskabinetts und der Länder.

Schloss Sanssouci in Potsdam © AFP

Zuvor findet ein Ökumenischer Gottesdienst (10.00 Uhr) in der katholischen Propsteikirche statt. Der Charakter der Einheitsfeiern musste wegen der Corona-Pandemie stark verändert worden, viele geplante Veranstaltungen wurden abgesagt oder umgeplant. Statt großer Massen-Events gab es über vier Wochen in der Potsdamer Innenstadt eine Einheits-Expo, deren Finale an diesem Wochenende erfolgt.