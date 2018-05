Laudatio von Merkel auf französischen Präsidenten erwartet

Festakt zur Verleihung des Aachener Karlspreises an Macron begonnen

Aachen (AFP) - Im historischen Krönungssaal des Aachener Rathauses hat am Donnerstag der Festakt zur Verleihung des Karlspreises an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begonnen. Frankreichs Staatsoberhaupt erhält die Auszeichnung für seine "Vision von einem neuen Europa und der Neugründung des europäischen Projekts", wie es in der Begründung des Karlspreisdirektoriums heißt. Bei dem Festakt wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Laudatio auf Marcon halten.

Macron mit Ehefrau Brigitte (rechts) und Merkel in Aachen © AFP

Macron hat sich eine umfassende Reform der EU und der Währungsunion zum Ziel gesetzt. Er ist der 60. Karlspreisträger und nach François Mitterrand im Jahr 1988 der zweite amtierende französische Präsident, der die renommierte Auszeichnung für seine Verdienste um Europas Einigung erhält. Merkel wurde 2008 mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

Zu den Gästen bei der Preisverleihung an Macron zählen unter anderem Spaniens König Felipe VI. und zahlreiche frühere Karlspreisträger, darunter die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite. Der Preis wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in führender Position um die Einigung Europas verdient machten. Die Verleihung findet traditionell am Himmelfahrtstag statt.

Die Polizei setzte in Aachen während der diesjährigen Feierlichkeiten umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen in Kraft. Aufgrund der "langen Liste schutzwürdiger Personen" und des großen Polizeieinsatzes müssten die Bürger mit Beeinträchtigungen rechnen, hieß es vorab bei den Behörden. Unter anderem werden in der Innenstadt rund um Dom und Rathaus zeitweise Straßen gesperrt.