Finnische Forscher stellen Ergebnisse von Pilotprojekt zum Grundeinkommen vor

Helsinki (AFP) - Finnische Forscher stellen am Mittwoch (15.00 Uhr) in Helsinki die Ergebnisse eines Pilotprojekts für ein bedingungsloses Grundeinkommen vor. Der Großversuch war im Dezember 2018 zu Ende gegangen. Eine zufällig ausgewählte Testgruppe von 2000 Arbeitslosen hatte zwei Jahre lang jeden Monat 560 Euro erhalten, ohne dass diese Zahlung an Bedingungen geknüpft war. Hinzu kamen je nach Familienstand Kindergeld und, sofern es zu einer festen oder freien Anstellung kam, das jeweilige Gehalt.

Frau vor einem Arbeitsamt in Helsinki © AFP

Die Forscher wollten herausfinden, ob das bedingungslose Grundeinkommen einen besseren Anreiz setzt, einen Job zu finden, als traditionelle Arbeitslosenhilfen, die im Falle einer Anstellung wegfallen. Im Februar vergangenen Jahres stellten die Forscher bereits vorläufige Ergebnisse vor, die sich auf das erste Jahr der Studie bezogen. Das Grundeinkommen wirkte sich demnach positiv auf die Gesundheit der Arbeitslosen aus, beschleunigte aber nicht deren Rückkehr auf den Arbeitsmarkt.