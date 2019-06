Flensburgs Oberbürgermeisterin Lange schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz nicht aus

Lange spricht sich für Doppelspitze aus

Berlin (AFP) - Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) schließt nach dem Rückzug von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz nicht aus. "Ich glaube tatsächlich, dass jetzt Platz gemacht werden muss für neue frische Gesichter, die unverbraucht sind", sagte Lange dem Deutschlandfunk am Montag. Ob sie bei einer möglichen Urwahl antreten würde, wisse sie noch nicht.

Als allererstes gehe es um die Frage, "auf welchem Weg geht es weiter, nicht einfach nur Namen nennen", sagte Lange. Die damals noch recht unbekannte Sozialdemokratin hatte bei ihrer Kandidatur gegen Nahles im April 2018 knapp 28 Prozent der Stimmen geholt.

Lange wirbt insbesondere für eine stärkere Beteiligung der Parteimitglieder bei wichtigen Entscheidungen. "Wir könnten zum Beispiel auch uns öffnen und sagen, wir bieten eine Doppelspitze an mit der Wahl des neuen Bundesvorstandes, wir bieten an eine Urwahl, wir bieten an, auf Parteitagen Dinge zu entscheiden, die im Moment nur der Konvent entscheidet." Mit einer Doppelspitze könnten "Frau und Mann wirklich auch zeigen", dass "beide Geschlechter immer auch auf Augenhöhe" vertreten seien. Andere Parteien machten das längst vor.

Damit spielte Lange auf das Modell der Grünen an, die seit Jahren sowohl im Bundesvorsitz als auch im Fraktionsvorsitz jeweils von einer Frau und einem Mann angeführt werden. Die Grünen hatten die SPD bei der Europawahl als zweitstärkste Kraft überholt und so zum Rückzug von Nahles am Sonntag beigetragen.

Erneut warb Lange für den Ausstieg aus der GroKo. Hierüber sollten die SPD-Mitglieder abstimmen. "Die Partei hat die Mitglieder gefragt, als es um die GroKo ging, und sie sollte auch jetzt die Mitglieder fragen, ob sie aussteigen soll oder nicht". Sie schob im Deutschlandfunk hinterher: "Ich glaube, der Ausstieg muss kommen".