Jara Arancibia soll Gegner von Pinochet ermordet haben

Flüchtiger Offizier der chilenischen Militärdiktatur in Argentinien gefasst

Buenos Aires (AFP) - Einer der meistgesuchten Offiziere der ehemaligen chilenischen Militärdiktatur ist im Nachbarland Argentinien gefasst worden. Das argentinische Sicherheitsministerium kündigte am Montag die Auslieferung von Sergio Francisco Jara Arancibia an Chile an, wo er sich vor Gericht verantworten müsse. Jara Arancibia soll zu Beginn der Diktatur unter Augusto Pinochet 1973 einen Arzt und einen Staatsbediensteten ermordet haben, die gegen die Militärregierung eingestellt waren.

Militärmachthaber Pinochet 1975 in Santiago © AFP

Den Angaben zufolge war Jara Arancibia einer der meistgesuchten Verbrecher der chilenischen Militärdiktatur und bereits seit mehr als einem Jahr auf der Flucht. Die Festnahme erfolgte im argentinischen Küstenort Mar del Plata südlich der Hauptstadt Buenos Aires.

Die Ermittler kamen dem gesuchten Ex-Oberst auf die Spur, indem sie seinen Sohn während dessen Reisen in verschiedene Städte beschatteten. An der Operation waren Interpol sowie Geheimdienstarbeiter aus Argentinien und Chile beteiligt.

Pinochet hatte in Chile bis 1990 geherrscht. Nach amtlichen Angaben wurden während der Militärdiktatur etwa 3200 Menschen getötet und 38.000 gefoltert.

Pinochet blieb nach dem Übergang zur Demokratie bis 1998 Chef der chilenischen Streitkräfte. Obwohl er nach dem Ende seiner Herrschaft mehrfach angeklagt und vorübergehend inhaftiert war, starb er im Dezember 2006, ohne jemals verurteilt worden zu sein.