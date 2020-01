Maas: Mehr als hundert Deutsche betroffen

Flugzeug für Evakuierung wegen Coronavirus startet nach China

Berlin (AFP) - Die Evakuierungsaktion für Deutsche, die wegen des neuartigen Coronavirus aus China ausgeflogen werden sollen, ist angelaufen. "Es wird in diesen Minuten eine Maschine der Bundeswehr nach China aufbrechen, um die deutschen Staatsbürger auszufliegen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitagvormittag in Berlin. Es lägen dafür nun alle erforderlichen Genehmigungen der chinesischen Behörden vor.

Maas bei der Abschluss-PK nach der Libyen-Konferenz © AFP

Ausgeflogen werden sollten mehr als hundert Menschen, sagte Maas weiter. Er sei "erleichtert", dass für die Betroffenen "die schwierige Situation jetzt beendet wird". Maas betonte, unter den Deutschen, die ausgeflogen werden sollen, sei nach derzeitigem Kenntnisstand "niemand, der infiziert ist". Auch Verdachtsfälle gebe es in dieser Gruppe nicht.

Gleichwohl sollten die Ausgeflogenen nach ihrer Ankunft in Deutschland "für zwei Wochen in Quarantäne an einen Bundeswehrstandort" gebracht werden. Dies sei eine Sicherheitsmaßnahme.