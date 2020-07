Aktivisten: Früherer Scherge Luis K. lebt seit Jahren unbehelligt in Deutschland

Forderung nach deutschem Prozess gegen Argentinier wegen Rolle in Militärdiktatur

Berlin (AFP) - Menschenrechtsaktivisten fordern von der deutschen Justiz ein Verfahren gegen einen Argentinier, der Verbrechen während der Militärdiktatur in seiner Heimat begangen haben soll und seit Jahren unbehelligt in Deutschland lebt. "Deutschland darf kein sicherer Hafen für Verbrecher der argentinischen Militärdiktatur sein", erklärte das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) am Freitag in Berlin. Daher müsse die Berliner Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen den Deutsch-Argentinier Luis K. erheben.

Vertreter der argentinischen Militärjunta 1976 © AFP

K., der wegen seines deutschen Passes nicht an sein südamerikanisches Heimatland ausgeliefert werden darf, müsse wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden, forderte das ECCHR. Die Organisation hatte nach eigenen Angaben bereits 2018 gemeinsam mit der Hinterbliebenen eines Opfers der Diktatur der Jahre 1976 bis 1983 Anzeige gegen K. gestellt.

"In Argentinien wäre Luis K., der mitverantwortlich für den Mord an meinem Bruder ist, längst verurteilt", zitierte das ECCHR die Hinterbliebene Anahí Marocchi. Sie habe aber "Hoffnung, dass die deutsche Justiz nun dafür sorgt, dass er sich endlich seiner gerechten Strafe stellen muss".

Marocchis Bruder Omar wurde demnach 1976 mutmaßlich in Mar del Plata getötet, wo Luis K. stellvertretender Befehlshaber einer Marineeinheit gewesen sei. Diese war laut ECCHR nachweislich an Verbrechen beteiligt gewesen: Oppositionelle seien verschleppt, sexuell missbraucht, gefoltert und getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation erklärte weiter, als K. 2013 in einem Prozess zu den Verbrechen habe aussagen sollen, sei er nach Deutschland geflohen.

Auch die "Bild"-Zeitung berichtete am Freitag über den Fall. Demnach ist K. 72 Jahre alt. Ein bereits im März 2015 gestellter Auslieferungsantrag des argentinischen Justizministerium sei von den deutschen Behörden abgelehnt worden unter Verweis auf die Praxis, dass Bundesbürger generell nicht an Drittstaaten ausgeliefert würden.

Hiesige Ermittlungen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft zu den Vorwürfen gegen K. seien wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geraten, berichtete die "Bild". Demnach waren vergangenes Jahr Staatsanwälte und Beamte des Bundeskriminalamtes nach Buenos Aires gereist, um Zeugen für eine mögliche Anklage zu befragen. K. beteuerte im Gespräch mit der "Bild", er sei "unschuldig".

Während der Militärdiktatur in Argentinien wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen etwa 30.000 Menschen verschleppt, gefoltert und ermordet. Derartige Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nicht.