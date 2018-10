Röttgen verlangt klare Positionierung der Wirtschaft zu Saudi-Arabien

Forderungen nach Konsequenzen im Fall Khashoggi werden lauter

Istanbul (AFP) - Im Fall des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi mehren sich die Rufe nach Konsequenzen: Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte am Donnerstag eine klare Positionierung der deutschen Wirtschaft gegenüber Saudi-Arabien, während die US-Demokraten von Präsident Donald Trump die Offenlegung seiner Finanzbeziehungen zu dem Königreich verlangten. Frankreichs Wirtschaftsminister sagte seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad ab; der US-Finanzminister wollte in Kürze darüber entscheiden.

Rufe nach Konsequenzen aus Khashoggi-Fall © AFP

Es dürfe derzeit "kein 'business as usual' mit Saudi-Arabien geben", sagte Röttgen dem "Spiegel". Die Chefs mehrerer großer US-Firmen hätten ihre Teilnahme an der Future Investment Initiative kommende Woche in Riad abgesagt - "dieses Signal steht von deutscher Seite bisher aus". Bei der Konferenz will Saudi-Arabiens mächtiger Mohammed bin Salman für seine ehrgeizigen wirtschaftlichen Reformpläne werben.

Seit dem Verschwinden Khashoggis gehen allerdings zahlreiche westliche Unternehmen auf Distanz. Röttgen wies darauf hin, dass Siemens-Chef Joe Kaeser "noch nicht abgesagt" habe. "Die Bundesregierung muss klar machen, wie sie dazu steht", forderte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Wie Siemens der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag bestätigte, plant Kaeser weiterhin die Teilnahme an dem Treffen.

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kündigte dagegen an, nicht nach Riad zu reisen, da "die Vorfälle sehr schwerwiegend" seien. US-Finanzminister Steven Mnuchin wollte am Donnerstag über seine Teilnahme "auf der Grundlage des Berichts" von US-Außenminister Mike Pompeo entscheiden. Dieser hatte am Dienstag und Mittwoch Gespräche in Riad und Ankara geführt und auch Kronprinz bin Salman zum Abendessen getroffen.

Im US-Senat mehren sich jedoch seit dem Verschwinden Khashoggis am 2. Oktober im saudiarabischen Konsulat in Istanbul die Forderungen, die Beziehungen zu dem Königreich zu überdenken. Der republikanische Senator Lindsey Graham warf bin Salman vor, Khashoggi ermordet zu haben, und forderte Trump auf, Sanktionen gegen Saudi-Arabien zu verhängen und dafür zu sorgen, dass der Kronprinz "geht".

In einem offenen Brief forderten am Mittwoch demokratische Senatoren die Offenlegung von Trumps Finanzbeziehungen zu Saudi-Arabien und warnten vor möglichen "Interessenskonflikten" des Präsidenten. Trump hatte am Vortag versichert, er habe "keine finanziellen Interessen in Saudi-Arabien". Im Wahlkampf hatte der Immobilienmogul allerdings noch mit seinen guten Geschäftsbeziehungen nach Saudi-Arabien geprahlt.

Trump bestritt am Mittwoch in einem Interview beim Sender Fox Business, dass er Saudi-Arabien im Khashoggi-Fall decken wolle, deutete jedoch an, dass er einen Bruch mit Riad vermeiden wolle. Saudi-Arabien werde als Partner im Kampf gegen den "Terrorismus" und im Vorgehen gegen den Iran gebraucht, sagte Trump. Zudem hob er erneut die wirtschaftliche Bedeutung des Königreichs als Abnehmer von US-Rüstungsgütern hervor.

Die türkische Zeitung "Sabah" veröffentlichte derweil neue Details zu dem Saudi-Araber Maher Abdulasis Mutreb, den sie als "Chef des Exekutionskommandos" präsentierte. Laut der "New York Times" gehört Mutreb zum engen Umfeld von bin Salman und begleitete ihn wiederholt auf Auslandsreisen. "Sabah" veröffentlichte nun Fotos, auf denen Mutreb am Tag von Khashoggis Verschwinden vor dem Konsulat und der Residenz des Konsuls zu sehen ist.

Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Gruppe aus 15 Saudi-Arabern, die am 2. Oktober in Istanbul landeten und nach einem Aufenthalt im Konsulat am Abend nach Riad zurückkehrten. Am Mittwoch durchsuchte die türkische Polizei die Residenz des Konsuls, nachdem dieser am Vortag die Türkei verlassen hatte. Am Abend nahm sie dann erneut das Konsulat unter die Lupe, das sie bereits am Montag durchsucht hatte.