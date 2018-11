Merkel würdigt Frauenwahlrecht als "fundamentale politische Entscheidung"

Forderungen nach größerem Einfluss von Frauen auf die Politik

Berlin (AFP) - Zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts haben Spitzenpolitikerinnen aller Parteien Frauen aufgefordert, größeren Einfluss auf die Politik zu nehmen. Wenn mehr Frauen wählen gehen und für politische Ämter kandidieren, "bewegt sich nämlich auch mehr für Frauen", sagte Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD). Kanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte am Samstag die Einführung des Frauenwahlrechts als "fundamentale politische Entscheidung". Die Umsetzung der Gleichberechtigung sei aber eine dauerhafte Aufgabe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel © AFP

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sagte den "Funke"-Zeitungen vom Samstag, es sei wichtig, "dass Frauen wählen, dass sie Politik machen, dass sie ihre Stimme laut hörbar erheben". Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mahnte: "Das, was Generationen vor uns für die Frauen erkämpft haben, sollten wir heute nicht leichtfertig aufgeben."

Linken-Chefin Katja Kipping sagte mit Blick auf die traditionelle Rollenverteilung im Alltag: "Auch Männer haben ein Recht darauf, jede zweite Windel zu wechseln und jeden zweiten Elternabend wahrzunehmen." Sie fügte hinzu: "Im Gegenzug könnten wir Frauen sie dann bei den gut bezahlten, schweren, verantwortungsvollen Führungspositionen zur Hälfte entlasten."

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sagte den "Funke"-Zeitungen, für viele Frauen sei die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ein wichtiger Maßstab für politische Entscheidungen. "Die Politik muss darauf eine Antwort geben können und eine positive Vision zeichnen, um die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen zu fördern."

Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock beklagte, dass nur jede dritte Abgeordnete im Bundestag weiblich sei: "Das ist eine desaströse Bilanz." FDP-Generalsekretärin Nicola Beer zeigte sich stolz angesichts der Geschichte des Frauenwahlrechts. Ihrer Erfahrung nach gebe es aber keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit Blick auf deren Wahlentscheidung.

Bundesfrauenministerin Giffey sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", viele Frauen scheiterten immer noch an unflexiblen Strukturen, veralteten Rollenzuschreibungen und auch an Männernetzwerken. "Mit einer konsequenten Quotenregelung in einer Partei kann da manches aufgebrochen werden", betonte sie.

Merkel sagte in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, das Frauenwahlrecht sei "zur Gleichberechtigung von Mann und Frau wesentlich und unabdingbar" gewesen. Es sei aber eine dauerhafte Aufgabe, "die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigung von Männern und Frauen in die gesellschaftliche Realität umzusetzen".

Am Montag wird das Jubiläum zur Einführung des Frauenwahlrechts im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit einem Festakt gewürdigt, bei dem auch Merkel eine Rede hält.

Inzwischen seien 72 Prozent der Frauen erwerbstätig, sagte die Kanzlerin. Bei der Repräsentanz von Frauen in Führungsetagen sei jedoch noch ein weiter Weg zu gehen. "Wir in der politischen Landschaft wollen dafür sorgen, dass wir eine paritätische Besetzung gerade auch der von uns eingerichteten Gremien bis 2025 erreichen und hier haben wir erhebliche Fortschritte gemacht." Es bleibe aber "noch viel zu tun".

Das aktive und passive Wahlrecht für Frauen in Deutschland war am 12. November 1918 vom damaligen "Rat der Volksbeauftragten" - der Übergangsregierung bis zu den ersten Wahlen - in einem Aufruf mit Gesetzescharakter verkündet worden. Die erste Wahl, bei der Frauen stimmberechtigt und wählbar waren, war die Wahl zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919.