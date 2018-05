Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU kommen zu Konferenz in Frankfurt zusammen

Frankfurt/Main (AFP) - Die Fraktionsvorsitzenden der Union aus Bund und Ländern tagen ab Sonntag in Frankfurt am Main. Zum Auftakt geben der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Volker Kauder, der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Mike Mohring, und der hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg ein Statement ab (16.00 Uhr). Am Montag ist Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Tagung zu Gast, die Konferenz endet am Dienstag.

Schwerpunkte der Beratungen sind die Themen Integration und Asylpolitik, bezahlbares Wohnen und die Stärkung des Finanzplatzes Deutschland. Der Fraktionsvorsitzendenkonferenz gehören sämtliche CDU/CSU-Fraktionsvorstände an. Sie treffen sich einmal jährlich, um über gemeinsame, bundesländerübergreifende Initiativen und Anträge zu beraten.