Europaministerin Loiseau kritisiert Unterstützung durch Populisten in Rom

Frankreich fordert von Italien "Respekt" in "Gelbwesten"-Frage

Brüssel (AFP) - Nach der Rückendeckung der italienischen Regierung für die Protestbewegung der "Gelbwesten" hat sich Frankreich eine Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten. Das gebiete der "Respekt" vor Nachbarn und Verbündeten, sagte Europaministerin Nathalie Loiseau am Dienstag am Rande eines Ministerrats in Brüssel.

"Die Priorität der italienischen Regierung sollte es sein, sich um das Wohlergehen des italienischen Volkes zu sorgen", betonte Loiseau. Die Regierung in Rom habe von den europäischen Partnern immer wieder Respekt verlangt, betonte sie. "Dieser Respekt steht ihr auch zu, aber er steht jedem Land zu, vor allem wenn es sich um Nachbarn, Verbündete und Freunde handelt."

Der italienische Vize-Regierungschef Luigi di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung und Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei hatten die "Gelbwesten" am Montag aufgerufen, "standhaft" zu bleiben. Präsident Emmanuel Macron regiere "gegen sein Volk", erklärten sie. Die populistische italienische Regierung liegt bereits seit Längerem mit Macron im Clinch - unter anderem wegen ihrer restriktiven Einwanderungspolitik.