Frankreich gedenkt der 13 in Mali getöteten Soldaten

Paris (AFP) - Eine Woche nach der Kollision von zwei französischen Kampfhubschraubern in Mali findet am Montag in Paris eine nationale Gedenkfeier für die 13 getöteten Soldaten statt. Präsident Emmanuel Macron leitet die Zeremonie (15.00 Uhr) im Hof des Pariser Invalidendoms. Es handelte sich um den bislang schwersten Zwischenfall bei dem französischen Militäreinsatz gegen Islamisten in der Sahel-Zone seit 2013.

Die Särge der 13 toten Soldaten am französischen Stützpunkt Gao in Mali © AFP

Frankreich hat in Mali rund 4500 Soldaten stationiert. Auch die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Land im Rahmen von zwei Missionen der UNO und der EU präsent. Die französische Armee hatte am Freitag Angaben der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) dementiert, Kämpfer aus deren Reihen hätten den Hubschrauber-Absturz herbeigeführt.