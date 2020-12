Frankreich hält Video-Geberkonferenz für den Libanon ab

Paris (AFP) - Frankreich hat für Mittwoch zu einer Video-Geberkonferenz für den Libanon eingeladen (18.30 Uhr). Damit will Präsident Emmanuel Macron fast vier Monate nach der Explosionskatastrophe von Beirut für zusätzliche Hilfsmittel werben. Zu der Geberkonferenz sind nach Angaben des Elysée-Palasts rund 30 Staats- und Regierungschefs geladen. Das virtuelle Treffen wird von Macron und UNO-Generalsekretär António Guterres geleitet.

Macron umarmt ein libanesisches Opfer der Explosion © AFP

Bei der Explosion in Beirut Anfang August waren mehr als 200 Menschen getötet und tausende verletzt worden. Die internationale Gemeinschaft sagte dem Libanon daraufhin Hilfen in Höhe von rund 250 Millionen Euro zu. Macron hatte zuletzt scharfe Kritik an der gescheiterten Bildung einer neuen Regierung im Libanon geübt.