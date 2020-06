Bei französischer Polizei zuletzt 30 Rassismus-Verfahren

Frankreich nennt Tod von George Floyd "ungeheuerlich"

Paris (AFP) - Frankreich hat den Tod des Afroamerikaners George Floyd als "ungeheuerlich" verurteilt. Premierminister Edouard Philippe sagte am Dienstag bei einem Treffen mit Polizisten und Bewohnern in der Pariser Vorstadt Evry, Floyd sei "unter inakzeptablen und (...) ungeheuerlichen Umständen" gestorben.

Tod von George Floyd "ungeheuerlich": Premier Philippe (re.) © AFP

Der französische Regierungschef verwies auf Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie ein US-Polizist dem 46-jährigen Floyd fast neun Minuten lang das Knie in den Nacken drückt, obwohl dieser wiederholt klagt, er bekomme keine Luft. Floyd sollte am Dienstag in einer privaten Zeremonie in Houston beigesetzt werden.

Auch in Frankreich hatten zuletzt zehntausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Für Dienstagabend waren aus Solidarität mit Floyd neue Kundgebungen in Städten wie Paris, Lille und Grenoble angekündigt.

Nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner gab es im vergangenen Jahr 30 Disziplinarverfahren gegen Polizisten wegen Rassismus-Vorwürfen. Davon wurden 22 an die Justiz übergeben, acht wurden eingestellt.

Castaner wiederholte im Fernsehsender BFM-TV seine Ankündigung, Polizisten bei erhärteten Hinweisen auf Rassismus vom Dienst zu suspendieren. Bisher bleiben die meisten Disziplinarverfahren ohne Konsequenzen. Auch umstrittene Methoden wie der Würgegriff bei Festnahmen sollen untersagt werden.