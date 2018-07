Frankreich nimmt gut 130 Flüchtinge von "Lifeline" und "Aquarius" auf

Paris (AFP) - Frankreich nimmt gut 130 Flüchtlinge von den beiden Rettungsschiffen "Lifeline" und "Aquarius" auf. Die Menschen sollen Malta und Spanien bald verlassen, wie die Flüchtlingsbehörde Ofpra am Dienstag in Paris mitteilte. Dabei handele es sich überwiegend um Staatsbürger der afrikanischen Länder Eritrea und Sudan, die gute Chancen auf Asyl hätten.

Die "Lifeline" legte am Mittwoch in Malta an