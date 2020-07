Rentendossier und Reform der Arbeitslosenversicherung vertagt

Frankreich schiebt Schlüsselreformen weiter auf

Paris (AFP) - Frankreich schiebt zwei umstrittene Schlüsselreformen weiter auf: Betroffen sind die Rentenreform und die bereits besiegelte Neuordnung der Arbeitslosenversicherung, wie der neue Premierminister Jean Castex am Freitag nach einem ersten Treffen mit den Sozialpartnern in Paris ankündigte. Vorrang habe nun die Sicherung der Arbeitsplätze, sagte er mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie.

Frankreich schiebt Reformen laut Premier Castex auf © AFP

Die Reformen gehören zu den Hauptzielen der Präsidentschaft von Emmanuel Macron. Ihre Umsetzung hat sich aber verzögert. Zunächst kamen die "Gelbwesten"-Proteste, dann folgten Massenproteste und Streiks gegen die Rentenreform und zuletzt die Corona-Krise.

Nach Castex' Worten will die Regierung die Beratungen über die Rentenreform "in den kommenden Monaten" wieder aufnehmen. Von Arbeitgeberseite hieß es, dies sei frühestens zum Jahresende geplant. Präsident Macron will die mehr als 40 verschiedenen Rentensysteme vereinheitlichen und das Milliardendefizit der Rentenkassen abbauen.

Die härteren Auflagen für Arbeitslose, die nach der Corona-Krise nun zum September in Kraft treten sollten, werden dem Premier zufolge erneut "verschoben". Die Gewerkschaften fordern, die Reform zu kassieren, die teilweise bereits seit November gilt. Sie führen an, dass die Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Beschränkungen bis zum kommenden Jahr auf mehr als elf Prozent steigen soll.