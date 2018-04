Präsident Macron empfängt Kronprinz bin Salman

Frankreich und Saudi-Arabien schließen Wirtschaftsabkommen

Paris (AFP) - Zum Abschluss des Frankreich-Besuchs des saudiarabischen Thronfolgers Mohammed bin Salman wollen beide Länder eine Reihe von Wirtschaftsverträgen unterzeichnen. Unter anderem wollten die Mineralölkonzerne Total und Saudi Aramco nach saudiarabischen Angaben am Dienstag ein Investitionsprojekt besiegeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt bin Salman am Dienstagabend.

Kronprinz bin Salman in Paris © AFP

Die Wirtschaftsverträge betreffen neben dem Ölsektor unter anderem die Aufbereitung von Wasser und die Müllentsorgung. Weitere Verträge sollen am Jahresende unterzeichnet werden, wenn Macron nach Saudi-Arabien reist.

Der zweitägige Besuch von Kronprinz bin Salman geht am Dienstag mit dem Empfang bei Macron zu Ende. Bei dem zweistündigen Gespräch und einem anschließenden Abendessen dürfte es unter anderem um die Krisen in Syrien und im Jemen gehen sowie um die Haltung Saudi-Arabiens gegenüber seinem Erzrivalen Iran.

Amnesty International hat Macron aufgerufen, wegen der hohen Zahl von Hinrichtungen in Saudi-Arabien auch das Thema Menschenrechte anzusprechen. Human Rights Watch und andere Organisationen dringen zudem darauf, dass Frankreich seine Rüstungsexporte in das Land aussetzt. Sie sehen Hinweise, dass die Waffen von der Militärkoalition unter Führung Riads im Jemen eingesetzt werden.

Kronprinz bin Salman hat eine Öffnung des Königreichs eingeleitet, die auch gesellschaftliche Reformen umfasst. Ab diesem Jahr sollen Frauen erstmals Auto fahren dürfen. Kürzlich wurde zudem das erste Kino seit den 1980er Jahren eröffnet.

Erstmals in seiner Geschichte nimmt Saudi-Arabien im Mai am diesjährigen Filmfestival von Cannes teil, wie bereits am Montag verkündet wurde. Zudem will Frankreich dem Land beim Aufbau einer Oper und eines Nationalorchesters helfen.