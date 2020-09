Plenarsitzungen finden wegen Corona-Pandemie seit Frühjahr in Brüssel statt

Frankreich will Ausgleich für ausgefallene EU-Parlamentssitzungen in Straßburg

Straßburg (AFP) - Frankreich beharrt auf einem Ausgleich für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Sitzungen des EU-Parlaments in Straßburg. Er werde entschlossen für eine "rasche Rückkehr" des Parlaments nach Straßburg sowie für eine "Kompensation" kämpfen, sagte der französische Europastaatsekretär, Clément Beaune, am Montag in der elsässischen Hauptstadt. Dafür gebe es bereits "sehr konkrete" Vorschläge.

Clément Beaune (M.) in Straßburg © AFP

Die EU-Abgeordneten haben seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Europa nicht mehr in Straßburg getagt. Die Plenarsitzungen der Volksvertretung, die sonst zwölf Mal im Jahr im Elsass abgehalten werden, fanden stattdessen in Brüssel statt.

Die meiste Zeit tagen die EU-Abgeordneten zwar ohnehin in der belgischen Hauptstadt. Die zwölf Sitzungen im 500 Kilometer entfernten Straßburg sind aber EU-vertraglich festgeschrieben. Frankreich besteht trotz häufiger Kritik auf dem Doppelsitz.

Es werde nun verschiedenen Ideen nachgegangen, "um sicherzustellen, dass die Europäische Union ihre Verbundenheit mit ihrer Präsenz in Straßburg unmissverständlich unter Beweis stellt", sagte Beaune. Denkbar wäre demnach, dass die geplante Konferenz zur Zukunft Europas teilweise in Straßburg stattfindet. Auch "Dauer und Anzahl" der künftigen Plenarsitzungen stünden zur Debatte.

Am Montag eröffnete Parlamentspräsident David Sassoli ein weiteres Mal eine Plenarsitzung in Belgien. Das erste Plenum nach der Sommerpause hätte eigentlich wieder in Frankreich stattfinden sollen. Nachdem die Region um Straßburg vergangenes Wochenende aber wegen steigender Corona-Ansteckungszahlen von den französischen Behörden als rote Zone eingestuft worden war, entschied sich Sassoli kurzfristig doch für Brüssel.

Während die Entscheidung allgemein viel Zustimmung fand, liefen französische Abgeordnete dagegen Sturm. Sie führten vor allem an, dass die epidemiologische Lage in Brüssel bereits seit Wochen noch deutlich schlechter ausfällt als in Straßburg. Die Gegner des Straßburger Parlamentssitzes würden lediglich die Pandemie instrumentalisieren, um Fakten zu schaffen, so der Vorwurf.

"Ich bin den französischen Behörden für ihr Verständnis und ihre fortwährende Zusammenarbeit in diesen schwierigen Monaten dankbar", sagte Sassoli zum Sitzungsauftakt. Er unterstrich die Absicht des Parlaments, das Pendeln nach Straßburg wieder aufzunehmen, "sobald die Gesundheitssituation in der Stadt unsere Rückkehr erlaubt".