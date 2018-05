Eltern des Täters weiter in Gewahrsam - Politiker fordern bessere Prävention

Frankreichs Behörden nehmen nach Messerangriff möglichen Komplizen ins Visier

Paris (AFP) - Nach dem tödlichen Messerangriff in Paris haben die Behörden einen möglichen Komplizen des Täters ins Visier genommen. Ein Freund des 20-jährigen Islamisten wurde am Montag aus dem Polizeigewahrsam in Straßburg zum Sitz des Inlandsgeheimdienstes DGSI nahe Paris gebracht, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Auch die Eltern des Angreifers befanden sich weiterhin in Gewahrsam. Politiker aus dem rechten Lager forderten eine bessere Prävention.

Frankreichs Behörden ermitteln nach Messerangriff weiter © AFP

Der in Tschetschenien geborene Täter war am Samstag von der Polizei erschossen worden, nachdem er in einem Ausgehviertel in der französischen Hauptstadt einen Mann getötet und vier weitere Menschen verletzt hatte. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Tat für sich.

Der verdächtige Freund ist wie der Täter 1997 geboren und tschetschenischer Abstammung. Er wurde am Sonntag in Straßburg festgenommen, wo beide auf dieselbe Schule gegangen waren.

Der Freund hatte bei einer Befragung in Polizeigewahrsam geleugnet, zuletzt Kontakt mit dem Angreifer gehabt zu haben, wie es von den Ermittlern weiter hieß. Demnach stellte er sich als moderater Muslim dar. Der Inlandsgeheimdienst beobachtet den Freund allerdings seit seiner Hochzeit mit einer Islamistin, die im vergangenen Jahr nach Syrien ausreisen wollte und im Verdacht steht, einer Gruppe mit terroristischen Zielen angehört zu haben.

Der Täter selbst wurde vom französischen Geheimdienst seit 2016 als Gefährder geführt. Bereits vor einem Jahr war er wegen der Verbindung zu seinem Freund verhört worden. Insgesamt gelten mehr als 10.000 Menschen in Frankreich als radikalisiert.

Ob die Eltern des Angreifers von dessen Plänen wussten, ist noch nicht bekannt. Bei einer Hausdurchsuchung in ihrer Pariser Wohnung wurde nach Angaben der Behörden nichts Verdächtiges gefunden.

Der Chef der konservativen Oppositionspartei Les Républicains, Laurent Wauquiez, rief Präsident Emmanuel Macron zu einem Treffen mit allen Parteichefs auf. Dort müsse über effektivere Maßnahmen im "Kampf gegen den Terrorismus" beraten werden, erklärte Wauquiez im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Auch die Vorsitzende der rechtspopulistischen Front National (FN), Marine Le Pen, forderte eine bessere Anschlagsprävention. Sie kritisierte im Sender Radio Classique, die Gefährderdatei bringe nichts. Frankreichs ehemaliger Premierminister Jean-Pierre Raffarin (LR) verlangte Verbesserungen in der Geheimdienstorganisation, da es "große Lücken" gebe.