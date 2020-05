Sozialist fordert Anreize zur Einstellung von Berufsanfängern

Frankreichs Ex-Präsident Hollande will Corona-Hilfe für Bedürftige

Paris (AFP) - Frankreichs Ex-Präsident François Hollande hat Corona-Hilfen für Bedürftige gefordert. Hollande brachte am Montag im Radiosender France Inter einmalige Prämien in Höhe von je 300 bis 700 Euro ins Gespräch. Davon könnten nach seinen Angaben bis zu zehn Millionen Menschen profitieren. Zudem müsse es für Firmen Anreize zur Einstellung von Berufsanfängern geben.

Frankreichs Ex-Präsident Hollande fordert Corona-Prämien für Bedürftige © AFP

"Die Arbeitslosigkeit wird ein bisher nicht gekanntes Niveau erreichen", sagte der Vorgänger von Präsident Emmanuel Macron voraus. Er rechne mit einer Million Arbeitslosen mehr bis Ende des Jahres.

Im Schnitt waren laut der Arbeitsagentur Pôle emploi im vergangenen Jahr rund 3,5 Millionen Menschen in Frankreich arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von gut acht Prozent. Die EU-Kommission rechnet wegen der Corona-Krise mit einem Anstieg auf rund zehn Prozent. Hollande selbst war es in seiner Amtszeit nicht gelungen, die Arbeitslosigkeit wie versprochen zu senken.