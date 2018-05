Frankreichs Präsident Macron nimmt in Aachen internationalen Karlspreis entgegen

Aachen (AFP) - Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Donnerstag (11.15 Uhr) in Aachen mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Beim Festakt im historischen Krönungssaal des Aachener Rathauses will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Laudatio auf den neuen Preisträger halten. Macron erhält die renommierte Auszeichnung für sein europäisches Engagement. Er hat sich eine umfassende Reform der EU und der Währungsunion zum Ziel gesetzt.

Macron © AFP

Vor der Preisverleihung werden Macron, seine Ehefrau Brigitte und Merkel an einem Gottesdienst im Aachener Dom teilnehmen. Anschließend ist ein Treffen Macrons und Merkels mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko geplant. Bei dem kurzen Gespräch soll es um die derzeitige Lage in der Ostukraine gehen.