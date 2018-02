Frankreichs Präsident Macron trifft Nationalisten auf Korsika

Ajaccio (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besucht am Dienstag erstmals in seiner Amtszeit Korsika. In der Hauptstadt Ajaccio ist ein Treffen mit den Nationalisten geplant, die die Regionalwahl im Dezember gewonnen hatten. Deren Anführer Gilles Simeoni und Jean-Guy Talamoni riefen Macron vor seiner Reise auf, die "historische" Chance zu einer Lösung der "korsischen Frage" zu ergreifen.

Demonstration in Ajaccio © AFP

Am Wochenende hatten tausende Menschen für eine größere Autonomie der Mittelmeerinsel demonstriert. Die Nationalisten fordern unter anderem eine gleichwertige Anerkennung der korsischen Sprache neben dem Französischen und eine Amnestie für Häftlinge, die sie als politische Gefangene betrachten. Zudem wollen sie ein Vorrecht für die Inselbewohner beim Immobilienkauf, um Spekulanten abzuschrecken.