Philippe gedenkt der Toten bei Anschlag in Nizza vor zwei Jahren

Frankreichs Premierminister kündigt weitere Unterstützung für Terroropfer an

Nizza (AFP) - Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hat bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags 2016 in Nizza zusätzliche Unterstützung für Anschlagsopfer zugesagt. Künftig solle es einen "Richter für die Entschädigung von Opfern terroristischer Akte" geben, sagte Philippe im Rahmen der Gedenkzeremonie in der südfranzösischen Stadt. Er hob zudem hervor, dass die französischen Sicherheitsbehörden seit Anfang vergangenen Jahres 25 Anschlagspläne vereitelt hätten.

Frankreichs Regierungschef Edouard Philippe in Nizza © AFP

Am 14. Juli 2016 war ein in Nizza lebender Tunesier während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf der Strandpromenade gerast. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. 86 Menschen starben, 206 weitere wurden verletzt. Nach Angaben des Entschädigungsfonds für die Opfer des Anschlags wurden 1360 Menschen durch die Gewalttat traumatisiert.

Opferverbände forderten bei der Zeremonie ein dauerhaftes Denkmal für die Anschlagsopfer und ein Forschungszentrum. An dem provisorischen Denkmal im Garten eines Museums hatten die Angehörigen am Vormittag nach einer Zeremonie mit Geistlichen verschiedener Religionen weiße Rosen niedergelegt.

Frankreich wurde seit 2015 von einer Reihe von Terroranschlägen mit insgesamt 246 Toten erschüttert. Für dieses Wochenende mit Nationalfeiertag am Samstag und dem WM-Finale Frankreich gegen Kroatien am Sonntag mobilisierte die Regierung ein beispielloses Aufgebot von 110.000 Sicherheitskräften.