Macron will Gerüchte in Wahlkampfzeiten stoppen

Frankreichs Regierung verteidigt geplantes Gesetz gegen "Fake News"

Paris (AFP) - Die französische Regierung hat Kritik an einem geplanten Gesetz gegen "Fake News" zurückgewiesen. Es gehe darum, die Demokratie vor gefährlichen Einflüssen zu schützen, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Donnerstag dem Sender France Inter anlässlich der ersten Lesung in der Nationalversammlung. Präsident Emmanuel Macron will mit dem Gesetz die Verbreitung von Gerüchten und Falschmeldungen in Wahlkampfzeiten verhindern.

Macron: Wegen Gesetz gegen "Fake News" in der Kritik © AFP

Regierungssprecher Griveaux sagte weiter, "ausländische Staaten, Terrorgruppen und exzentrische Milliardäre" bezahlten Inhalte, um Politiker zu diskreditieren. Macron hatte russischen Medien im Präsidentschaftswahlkampf 2017 vorgeworfen, Gerüchte über seine Person zu streuen.

Nach dem Gesetzentwurf könnten Betroffene mit Hilfe eines Richters im Eilverfahren gegen Unwahrheiten vorgehen, die vor einer Wahl in sozialen Netzwerken verbreitet werden. Den Urhebern drohen bis zu ein Jahr Haft und eine Geldstrafe von 15.000 Euro.

Kritiker sehen darin einen Versuch Macrons, missliebige Informationen zu unterbinden. Sie warnen vor "Zensur" und einem "Maulkorb" für Medien und Bürger. Aus dem Umfeld des Präsidenten hieß es dazu in Anspielung auf die Zeitung der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion, niemand wolle eine französische "Prawda" schaffen. Nach Vorstellung des Präsidenten soll das Gesetz zur Europawahl im Mai 2019 in Kraft sein.