Frankreichs Republikaner wählen neuen Parteichef

Paris (AFP) - In Frankreich wählt die konservative Partei Die Republikaner (Les Républicains) des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy ab Samstag einen neuen Vorsitzenden. Die 130.000 Parteimitglieder sind von Samstag 20.00 Uhr bis Sonntag 20.00 Uhr zur Online-Abstimmung aufgerufen. Als Favorit gilt Fraktionschef Christian Jacob. Der 59-Jährige will die tief zerstrittene Partei einen und wieder regierungsfähig machen.

Gilt als Favorit für die Parteispitze: Fraktionschef Christian Jacob © AFP

Gegen Jacob treten zwei Abgeordnete der Nationalversammlung an: Julien Aubert und Guillaume Larrivé. Beide treten für einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik ein. Erringt keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es am folgenden Wochenende zur Stichwahl. Der Posten des Parteichefs ist seit der Europawahl Ende Mai vakant. Dabei hatten die Republikaner mit rund acht Prozent ein historisches Debakel erlitten.