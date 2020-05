Theologin protestiert mit ihrer Bewerbung in Lyon gegen Diskriminierung

Französin will erste katholische Erzbischöfin werden

Lyon (AFP) - Eine Französin will die erste Erzbischöfin des Landes werden - und die erste der katholischen Kirche weltweit. Die Theologin Anne Soupa sagte am Montag der Nachrichtenagentur AFP, sie bewerbe sich um das vakante Amt des Erzbischofs von Lyon. Damit wolle sie auf die "Unsichtbarkeit" von Frauen in der Kirche aufmerksam machen.

Kardinal Philippe Barbarin © AFP

Die 73-jährige Soupa kündigte an, sie werde dem päpstlichen Gesandten in Paris eine Bewerbung und ein Arbeitsprogramm für die Erzdiözese zukommen lassen. Der langjährige Erzbischof von Lyon, Kardinal Philippe Barbarin, war im Zuge einer Affäre um die Vertuschung von Kindesmissbrauch durch einen Priester zurückgetreten.

Soupa leitet seit zwölf Jahren einen Verein, der für die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche kämpft. Derzeit gebe es in Frankreich weder weibliche Bischöfe noch Priester oder Diakone, beklagte sie.

Der Erzbischof von Lyon ist der oberste katholische Würdenträger Frankreichs. Ursprünglich sollte der Nachfolger Barbarins im Frühjahr von Papst Franziskus ernannt werden.